Саакашвили пригрозил Киеву еженедельными маршами протеста

Киев, 13 ноября. Бывший глава Одесской облгосадминистрации и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили пообещал проводить «Марш возмущенных» у администрации президента Украины раз в неделю.

«Мы будем собираться каждое воскресенье и устраивать шок для Банковой, потому что нас все больше и больше», — говорится в сообщении политика в Facebook.

Он также возмутился тем, что украинские СМИ написали о малой численности прошедшего в воскресенье митинга и приложил к своему посту видеозапись, на которой можно увидеть большое число собравшихся на акцию.

Ранее Газета.ру сообщала, что Саакашвили объявил о проведении народного вече у здания Верховной рады в Киеве 19 ноября. По его словам, протесты будут проходить до 3 декабря с требованием учреждения антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательную систему.