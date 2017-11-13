Сирия: три высокопоставленных террориста уничтожены у Абу-Кемаля

Дамаск, 13 ноября. Три боевика запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 уничтожены в окрестностях города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Mehrnews.

Отмечается, что сирийские правительственные войска несколько раз атаковали позиции ИГИЛ1 с воздуха. В результате были уничтожены несколько полевых командиров ИГИЛ1. Среди них опознаны тела полевых командиров Хани аль-Талджи, Абу Манцер аль-Шишани и Абу Мохаммад аль-Сафи.

Ранее сообщалось, что силы САА прочесываю окрестности Абу-Кемаля. Представитель ВС РФ также опроверг информацию о взятии города силами ИГИЛ. Об этом писало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.