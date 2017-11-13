Сирия обратилась в ООН с протестом против действий коалиции США

Дамаск, 13 ноября. Министерство иностранных дел Сирии направило в ООН письменное обращение в связи с последними действиями коалиции, возглавляемой США, жертвами которых стали мирные жители.

Сообщается, что в письме, адресованном генеральному секретарю ООН и главе Совета безопасности, выражается решительное осуждение преступлений, совершенных против гражданских лиц в Сирии.

В документе также отмечается, что лихорадочные попытки международной коалиции сорвать победы Сирийской арабской армии и ее союзников над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) представляют угрозу для победы над боевиками.

Ранее Газета.ру сообщала, что ракета коалиции США попала в скорую помощь с мирными гражданами.

1 Организация запрещена на территории РФ.