Сирия: шоссе между Хамой и Хомсом вновь открыто для проезда транспорта

Дамаск, 13 ноября. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что шоссе между сирийскими провинциями Хама и Хомс вновь открыто для движения транспорта.

Сообщается, что дорога, проходящая через Морак, была закрыта более пяти лет, так ее большая часть контролировалась боевиками.

Источники отметили, что к открытию проезда привело соглашение между российской и сирийской сторонами.

Отмечается также, что контроль над дорогой и транзитным движением будут осуществлять силы оппозиции. Контрольный пункт правительственных войск будет находиться в селе Суран.

Ранее Газета.ру сообщала, что населенный пункт Кафер-Нан в сирийской провинции Хомс присоединился к перемирию.