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Сирия: шоссе между Хамой и Хомсом вновь открыто для проезда транспорта
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    Сирия: шоссе между Хамой и Хомсом вновь открыто для проезда транспорта

    1:23  13 Ноября 2017
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    Сирия: шоссе между Хамой и Хомсом вновь открыто для проезда транспорта

    Дамаск, 13 ноября. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что шоссе между сирийскими провинциями Хама и Хомс вновь открыто для движения транспорта.

    Сообщается, что дорога, проходящая через Морак, была закрыта более пяти лет, так ее большая часть контролировалась боевиками.

    Источники отметили, что к открытию проезда привело соглашение между российской и сирийской сторонами.

    Отмечается также, что контроль над дорогой и транзитным движением будут осуществлять силы оппозиции. Контрольный пункт правительственных войск будет находиться в селе Суран.

    Ранее Газета.ру сообщала, что населенный пункт Кафер-Нан в сирийской провинции Хомс присоединился к перемирию.

    Автор: Ирина Новикова
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    #сирия #хама #хомс #шоссе
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