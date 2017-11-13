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Политика
Звезда НХЛ Малкин присоединился к Putin Team
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    Звезда НХЛ Малкин присоединился к Putin Team

    1:04  13 Ноября 2017
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    Звезда НХЛ Малкин присоединился к Putin Team

    Питсбург, 13 ноября. Форвард команды НХЛ «Питсбург Пингвинз» и национальной сборной России по хоккею Евгений Малкин присоединился к общественному движению «Команда Путина» (Putin Team»). Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Instagram.

    «Я в команде Александра Овечкина», — коротко написал двукратный чемпион мира.

    Следует отметить, что создателем движения в поддержку президента России стал хоккеист Александр Овечкин. В Кремле о новом начинании отозвались положительно, писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #путин #малкин #putin team #команда путина
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