Власти Ирака заявили о жертвах в результате землетрясения
Багдад, 13 ноября. Власти Ирака заявили об одном погибшем и 50 раненых в результате землетрясения. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что власти Иракского Курдистана заявили о четырех погибших вследствие действия стихии.
Кроме того, землетрясение унесло жизни шести людей в Иране. Еще 14 человек пострадали. Жители сразу шести провинций Ирана почувствовали подземные толчки, пишет Reuters.
О землетрясении в Ираке сообщала накануне Газета.ru.
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