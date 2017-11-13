Власти Ирака заявили о жертвах в результате землетрясения

Багдад, 13 ноября. Власти Ирака заявили об одном погибшем и 50 раненых в результате землетрясения. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что власти Иракского Курдистана заявили о четырех погибших вследствие действия стихии.

Кроме того, землетрясение унесло жизни шести людей в Иране. Еще 14 человек пострадали. Жители сразу шести провинций Ирана почувствовали подземные толчки, пишет Reuters.

О землетрясении в Ираке сообщала накануне Газета.ru.