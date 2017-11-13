WADA оставит сборную России без Олимпиады-2018

Монреаль, 13 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит полномочия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в рамках заседания совета учредителей организации, намеченного на 16-е ноября. Такое заявление сделал журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau на телеканале ARD.

По его словам, позиция WADA cвязана с несогласием России признавать «вмешательство государства» в антидопинговую программу. Второе требование — обеспечение доступа к закрытым образцам проб, сказал Зеппельт.

Следует отметить, что ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сделал схожее по содержанию заявление. Он заявил, что несогласие России с тезисами доклада Макларена помешает российским спортсменам выступить на Олимпиаде в 2018-м году. Об этом писала Газета.ru. Издание также не исключало вероятность новых ограничений в отношении РФ.