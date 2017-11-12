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Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ
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    Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

    23:24  12 Ноября 2017  /обновлено: 23:52  12 Ноября 2017
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    Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

    Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска прочесывают окраины и пригороды города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают представители российских вооруженных сил.

    С пятницы город находится под контролем САА. В настоящее время правительственные войска прочесывают окраины города и его окрестности, подавляя последние очаги сопротивления. Вскоре начнется разминирование населенного пункта, добавил военный.

    Он подчеркнул, что информация о том, якобы САА оставили Абу-Кемаль, является пропагандой, распространяемой запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство1".

    Накануне представитель российских вооруженных сил опроверг утверждения о том, якобы сирийские правительственные войска покинули Абу-Кемаль. Он отметил, что подобные сообщения являются ложными.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #саа #военные #абу-кемаль
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