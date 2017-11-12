Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ
Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска прочесывают окраины и пригороды города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают представители российских вооруженных сил.
С пятницы город находится под контролем САА. В настоящее время правительственные войска прочесывают окраины города и его окрестности, подавляя последние очаги сопротивления. Вскоре начнется разминирование населенного пункта, добавил военный.
Он подчеркнул, что информация о том, якобы САА оставили Абу-Кемаль, является пропагандой, распространяемой запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство1".
Накануне представитель российских вооруженных сил опроверг утверждения о том, якобы сирийские правительственные войска покинули Абу-Кемаль. Он отметил, что подобные сообщения являются ложными.
1 Организация запрещена на территории РФ.