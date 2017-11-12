Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска прочесывают окраины и пригороды города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщают представители российских вооруженных сил.

С пятницы город находится под контролем САА. В настоящее время правительственные войска прочесывают окраины города и его окрестности, подавляя последние очаги сопротивления. Вскоре начнется разминирование населенного пункта, добавил военный.

Он подчеркнул, что информация о том, якобы САА оставили Абу-Кемаль, является пропагандой, распространяемой запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство1".

Накануне представитель российских вооруженных сил опроверг утверждения о том, якобы сирийские правительственные войска покинули Абу-Кемаль. Он отметил, что подобные сообщения являются ложными.



1 Организация запрещена на территории РФ.