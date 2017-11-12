Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
WADA оставит сборную России без Олимпиады-2018
Весь мир
Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

    23:15  12 Ноября 2017  /обновлено: 23:36  12 Ноября 2017
    723

    Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

    Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска не уходили из города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил источник в вооруженных силах России.

    Информацию о том, что силы САА якобы покинули Абу-Кемаль, он назвал ложной, отметив, что город полностью контролируется силами САР.

    "Все сообщения ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешёл под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", - сказал военный.

    Накануне стало известно, что российские военнослужащие обеспечили безопасность передвижения 24 грузовиков с гуманитарной помощью организаций Красного Креста и Красного Полумесяца для мирного населения одного из пригородов Дамаска. Уточнялось, что жители получили в общей сложности 144 тонны гуманитарных грузов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #абу-кемаль #дейр-эз-ор
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        Сирия: САА прочесывает окраины и пригороды Абу-Кемаля — военные РФ

        23:24   12 Ноября 2017
        567
        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        Сирия: силы САА не покидали Абу-Кемаль — военные РФ

        23:15   12 Ноября 2017
        723
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        1987
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        1379