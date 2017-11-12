Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска не уходили из города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил источник в вооруженных силах России.

Информацию о том, что силы САА якобы покинули Абу-Кемаль, он назвал ложной, отметив, что город полностью контролируется силами САР.

"Все сообщения ИГИЛ1 (запрещенная в РФ организация) и цитирующих их зарубежных ресурсов о якобы оставлении сирийскими войсками города Аль-Букемаль – голословная пропаганда. Город с пятницы перешёл под контроль сирийских войск и отрядов ополчения", - сказал военный.

Накануне стало известно, что российские военнослужащие обеспечили безопасность передвижения 24 грузовиков с гуманитарной помощью организаций Красного Креста и Красного Полумесяца для мирного населения одного из пригородов Дамаска. Уточнялось, что жители получили в общей сложности 144 тонны гуманитарных грузов.

1 Организация запрещена на территории РФ.