Монтян спросила у активистов Майдана, греют ли их «кружевные труселя»

Киев, 12 ноября. Известная украинская активистка Татьяна Монтян в ироничной форме обратилась к сторонникам «Евромайдана» на Украине. Соответствующую запись она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

Монтян поинтересовалась, греют ли украинцев «кружевные трусики», о которых мечтала известная участница «революции достоинства».

Активистка отметила, что наступление холодов заставляет украинцев переключиться с высоких политических материй на проблемы сугубо бытового характера. Теперь студенты требуют от правительства «банального обеспечения теплом», а не вступления в Европейсский Союз.

«Что, не греют уже кружевные труселя? Что-то ржу со студентов. Им на пары ходит нужно, а не по майданам в кастрюлях прыгать», — написала Монтян.

Ранее Газета.ru сообщала о намерениии участников «Михомайдана» совершить переворот.