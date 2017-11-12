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Монтян спросила у активистов Майдана, греют ли их «кружевные труселя»
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    Монтян спросила у активистов Майдана, греют ли их «кружевные труселя»

    23:56  12 Ноября 2017
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    Монтян спросила у активистов Майдана, греют ли их «кружевные труселя»

    Киев, 12 ноября. Известная украинская активистка Татьяна Монтян в ироничной форме обратилась к сторонникам «Евромайдана» на Украине. Соответствующую запись она разместила на своей странице в социальной сети Facebook.

    Монтян поинтересовалась, греют ли украинцев «кружевные трусики», о которых мечтала известная участница «революции достоинства».

    Активистка отметила, что наступление холодов заставляет украинцев переключиться с высоких политических материй на проблемы сугубо бытового характера. Теперь студенты требуют от правительства «банального обеспечения теплом», а не вступления в Европейсский Союз.

    «Что, не греют уже кружевные труселя? Что-то ржу со студентов. Им на пары ходит нужно, а не по майданам в кастрюлях прыгать»,  — написала Монтян.

    Ранее Газета.ru сообщала о намерениии участников «Михомайдана» совершить переворот.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #майдан #краина #монтян #украинці #кружевніе труселя
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