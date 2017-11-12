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Весь мир
Сирия: военные РФ обеспечили доставку гумпомощи в пригород Дамаска
Весь мир
Сирия: военные РФ обеспечили доставку гумпомощи в пригород Дамаска
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    Сирия: военные РФ обеспечили доставку гумпомощи в пригород Дамаска

    22:44  12 Ноября 2017
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    Сирия: военные РФ обеспечили доставку гумпомощи в пригород Дамаска

    Дамаск, 12 ноября. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили доставку более 140 тонн гуманитарной помощи в пригород столичного Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики.

    Отмечается, что груз доставили организации Красного Креста и Красного Полумесяца. Всего в населенный пункт Дума прибыли 24 грузовика с гуманитарной помощью.

    Безопасность их движение обеспечивали российские военнослужащие. Жители пригорода Дамаска получили 144 тонны гуманитарной помощи, уточняет РИА Новости.

    О доставке гуманитарной помощи в САР сообщала накануне Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #гумпомощь #дамаск #военные рф
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