Сирия: военные РФ обеспечили доставку гумпомощи в пригород Дамаска
Дамаск, 12 ноября. Вооруженные силы Российской Федерации обеспечили доставку более 140 тонн гуманитарной помощи в пригород столичного Дамаска одноименной провинции Сирийской Арабской Республики.
Отмечается, что груз доставили организации Красного Креста и Красного Полумесяца. Всего в населенный пункт Дума прибыли 24 грузовика с гуманитарной помощью.
Безопасность их движение обеспечивали российские военнослужащие. Жители пригорода Дамаска получили 144 тонны гуманитарной помощи, уточняет РИА Новости.
О доставке гуманитарной помощи в САР сообщала накануне Газета.ru.
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