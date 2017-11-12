Сирия: САА атаковала боевиков в Джобаре у Дамаска

Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска атаковали позиции боевиков в районе Джобара в окрестностях Дамаска одноименной провинции Сирии. Об этом сообщает Almasdarnews.

Издание отмечает, что силам САА удалось продвинуться вперед. В результате авиаудара армии САР были ликвидированы десятки боевиков вооруженной группировки Файлака аль-Рахмана, — пишет Almasdarnews со ссылкой на военный источник в САА.

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