Сирия: САА атаковала боевиков в Джобаре у Дамаска
Дамаск, 12 ноября. Сирийские правительственные войска атаковали позиции боевиков в районе Джобара в окрестностях Дамаска одноименной провинции Сирии. Об этом сообщает Almasdarnews.
Издание отмечает, что силам САА удалось продвинуться вперед. В результате авиаудара армии САР были ликвидированы десятки боевиков вооруженной группировки Файлака аль-Рахмана, — пишет Almasdarnews со ссылкой на военный источник в САА.
Ранее Газета.ru сообщала о специальном рейсе из Сирии, на котором в Грозный были доставлены около 50 женщин и детей.
Включить уведомления в Вк