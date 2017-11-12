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Спецрейс доставит в Грозный из Сирии около 50 женщин и детей
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    Спецрейс доставит в Грозный из Сирии около 50 женщин и детей

    21:58  12 Ноября 2017
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    Спецрейс доставит в Грозный из Сирии около 50 женщин и детей
    Грозный, 12 ноября. Около 50 женщин и детей, среди которых граждане России и СНГ, доставят спецбортом из Сирии в Грозный, сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

    В столицу Чечни 13 ноября прибудут из САР около полусотни женщин и детей, вывезенных сражающимися за ИГ1 (организация «Исламское государство»1 запрещена в России) мужьями. По словам Хеды Саратовой, многие из них россиянки  — жительницы Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии.

    В общей сложности с августа текущего года из зоны боевых действий в Сирии и Ираке возвратились 46 человек. По данным российского омбудсмена Анны Кузнецовой, порядка 450 детей все еще находятся в САР, проводятся мероприятия по возвращению несовершеннолетних на родину.

     

     

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #россияне #чечня
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