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Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта
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    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    6:00  13 Ноября 2017
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    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Сирия, 13 ноября. 25 мирных жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака погибли под огнем ВВС международной коалиции, открыта трасса Хама-Алеппо, ИГ1 объявило о создании новой бригады из 1500 террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ в Дейр-эз-Зоре, обеспечивают продвижение САА на северо-востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Даръа, продолжают освободительную операцию в Абу Кемале, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

    «Исламское государство»: контратакует ССА в Даръа, теряет позиции в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске, пополнила ряды боевиками группировки «Аджнад аш-Шам», противостоит «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

    «Ахрар аш-Шам»: совместно с «Нур ад-Дин аз-Зенки» выступает против «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    «Файлак ар-Рахман»: обстреляла мирное поселение Дамаска.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.  

    Курды: потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Международная коалиция: нанесла удары по мирным поселениям Хасаки и Дейр-эз-Зора, в результате чего погибло 25 человек.

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Провинция Дамаск

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Информационное агентство Almanar News передавало, что контрольно-пропускной пункт Аль-Уруба, находящийся между лагерем беженцев Ярмук и поселением Ялда, закрыт в связи с опасностью нападения боевиков антиправительственных группировок.

    Сирийская столица подверглась новым атакам радикалов, сообщило информагентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Боевики выпустили ракеты по району Аль-Халь. В результате обстрела со стороны незаконных формирований несколько мирных жителей Дамаска получили ранения.

    На территории оазиса Восточная Гута отмечались интенсивные перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман», сообщало Elfagr News. По данным Smart News Agency, боевики «Файлак ар-Рахман» открыли огонь по населенному пункту Аз-Заблатани, в результате чего погибло трое мирных жителей поселения. Информационное агентство также сообщает, что правительственные войска атаковали укрепрайоны радикальной группировки в окрестностях Джобара. Кроме того, местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@Ghouta_GMC), что ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации радикальных группировок в той же местности. Другой Twitter-канал (@ICDHRFSYRIA) передавал, что сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Сакба. Позже военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) писал, что САА ведет ракетный обстрел позиций антиправительственных формирований в районе Бейт Наим.

    Военный источник в Telegram (@C_Military1) писал, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    На западе Алеппо продолжались ожесточенные бои между радикальной коалицией «Тахрир аш-Шам» и группировкой «Нур ад-Дин аз-Зенки». Один из местных источников писал в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV), что в связи с большими потерями сторонники «Джебхат ан-Нусры» оставили свои позиции в населенном пункте Тикад. По информации местного Telegram-канала (@daraa_now), в боях с радикалами «Нур ад-Дин аз-Зенки» за несколько недель было уничтожено более 100 боевиков «Тахрир аш-Шам». В это же время Smart News Agency писало, что к подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции присоединилась группировка «Аджнад аш-Шам». В конце дня информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в ходе вооруженного конфликта ликвидирован полевой командир «Ан-Нусры» Абу Омар ан-Нахляви.

    Информационное агентство Elfagr News передавало, что Сирийская арабская армия (САА) провела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных вооруженных формирований в районе развилки дороги Ханасер - Алеппо. Также артиллерия армии САР нанесла удары по укрепрайонам боевиков на трассе, ведущей к аэропорту Абу Зухур. Позже военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) сообщил, что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.

    Боевики «Тахрир аш-Шам» напали на мирное поселение Такад на западе провинции Алеппо. Об этом сообщил в своем Twitter (@alnimi78) один из местных источников.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    В провинции Дейр-эз-Зор продолжилась операция по освобождению от ИГ города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет бои с исламистами. Военные источники писали, что главари ИГИЛ1 стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Twitter-канал (@AEJKhalil) сообщал, что авиация союзников наносит удары по зонам дислокации террористов в окрестностях Абу Кемаля.

    Тем временем ВВС международной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. По данным информагентства SANA, в результате бомбардировки населенного пункта силами альянса во главе с США погибло 10 мирных жителей.

    Недалеко от нефтяного поля Аль-Танак на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор взорвалась мина, заложенная террористами «Исламского государства»1. В результате инцидента был уничтожен бульдозер Демократических сил Сирии (SDF). Также при взрыве погибло 2 бойца курдских отрядов ополчения.  О происшествии сообщило Almanar News. Также информационное агентство писало о потерях в рядах «демократической армии» на северо-востоке региона. В результате атаки смертника на позиции SDF в этом районе погибло 15 бойцов курдского ополчения. Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) писал, что Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселениями Бриха и Маркада.

    Главари «Исламского государства» заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар», передавал источник в Twitter (@ FreeEuphrates). В новое подконтрольное ИГИЛ вооруженное формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным автора публикации, достигает 1500 боевиков.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    На западе провинции Даръа отмечались боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Инб аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». Ранее «свободная армия» провела артиллерийский обстрел зон дислокации исламистов в окрестностях поселений Тель Аштара и Хейт. В ходе боев был уничтожен высокопоставленный главарь «Джейш Халид ибн Аль-Валид», а также несколько его соратников. Almanar News передавало, что террористы контратаковали позиции ССА в районе Тель Аштара. Боевикам «свободной армии» удалось сдержать наступление террористов, столкновения   продолжились.

    Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных формирований в районе Аль-Баляд, передавало Smart News Agency. Также информационное агентство писало, что в окрестностях населенного пункта Аль-Маншия отмечались боестолкновения между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Напомним, на территории провинции Даръа действует режим прекращения огня. Однако радикальные группировки нарушают перемирие, атакуя расположения Сирийской арабской армии (САА) и мирные поселения.

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Smart News Agency писало, что представители администрации города Ат-Табка выступили с заявлением, в соответствии с которым принудительная мобилизация местных жителей в ряды Демократических сил Сирии (SDF) приостановлена. Обратившись к населению города, власти предложили всем молодым людям призывного возраста добровольно вступить в ряды «демократической армии».

    Ранее курдские отряды ополчения пополнились террористами «Исламского государства», участвовавшими в боях за Ракку. Местные источники передавали, что 35 исламистов получили амнистию и были освобождены из-под стражи при условии обязательного вступления в отряды Демократических сил Сирии (SDF).

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжила продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты. По данным одного из местных источников в социальной сети Twitter (@ watanisy), правительственные войска освободили от боевиков «Тахрир аш-Шам» поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Каср ибн Вардан. О боевом вылете ВКС РФ писал военный Twitter-канал (@AEJKhalil).

    На севере региона артиллерия армии САР продолжила вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщил источник в Twitter (@omawinewsagency).

    Smart News Agency писало о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо. Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам» Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над шоссе Итрия – Ханассер, отбросив исламистов на расстояние 15 километров от так называемой «Дороги жизни». Сейчас вся трасса до города Алеппо открыта для пассажирского и грузового транспорта.

    Провинция Хасака

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Самодельное взрывное устройство террористов «Исламского государства» сдетонировало в поселении Маркада на юге провинции Хасака. В результате инцидента погибло три мирных жителя населенного пункта и еще три человека получили ранения. О взрыве сообщало информационное агентство Almanar News. Напомним, командование Демократических сил Сирии (SDF) вело переговоры с главарями ИГИЛ, пытаясь договориться о мирном выходе исламистов из поселения. После того, как курдам не удалось убедить ИГИЛовцев добровольно сдать свои позиции в Маркаде, ВВС международной коалиции во главе с США начали наносить удары по населенному пункту, в том числе по мирным кварталам.

    ВВС международной коалиции нанесли ряд ударов по району Тель аш-Шаир, сообщил военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). По данным автора публикации, в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло 15 мирных жителей региона.  

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта

    Alsumaria News писало, что в рамках операции по выявлению и уничтожению спящих ячеек «Исламского государства» в провинции Салах эд-Дин было уничтожено 13 исламистов, скрывавшихся в подземном туннеле к западу от населенного пункта Тикрит. Информационное агентство сообщало, ссылаясь на источник в иракской армии, что радикалы планировали серию терактов в Багдаде. В укрытии террористов ИГИЛ было несколько взрывных устройств, которые впоследствии были ликвидированы. Еще два террориста ИГ были нейтрализованы в результате взрыва придорожной бомбы к западу от Рамади. Об инциденте сообщило Alsumaria News.    

    Аналогичная операция началась на территориях провинции Дияла к югу от Бакубы, сообщало Alsumaria News. По данным информационного агентства, солдаты иракской армии и бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби» проверят девять районов, в которых могут скрываться террористы ИГИЛ. Позже стало известно, что полиция Ирака выявила и ликвидировала три ячейки «Исламского государства» в провинции Дияла. По данным информационного агентства Alsumaria News, в ходе рейда, проведенного в районе холмов Хамрин, было арестовано 12 членов террористической организации.

    К югу от Мосула прогремел взрыв, передавало Iraqi News. Инцидент был вызван детонацией взрывного устройство, заложенного в автомобиль. По данным информационного агентства, в результате происшествия погибли четыре бойца отрядов народной мобилизации.  Инженерные подразделения отрядов «Хашд аш-Шааби» вели работы по разминированию территорий к западу от Мосула. Информационное агентство Alsumaria News писало, что бойцы народного ополчения обнаружили и обезвредили 38 взрывных устройств в окрестностях поселения Хамдания.  

    Турецкие ВВС атаковали курдские территории на границах Ирака с Турцией и Ираном, передавало Alsumaria News. По данным информационного агентства, в это время артиллерия армии Ирана нанесла удары по той же территории в провинции Сулеймания. Стоит отметить, что турецкие и иранские армии атакуют позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) второй раз в текущем месяце.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #мосул #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #ракка #международная коалиция
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    Сирия итоги за сутки на 13 ноября 06.00: 25 мирных сирийцев погибло от ударов ВВС международной коалиции, трасса Хама – Алеппо вновь открыта
    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо
    Сирия новости 12 ноября 16.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем международной коалиции, «Файлак ар-Рахман» обстреливает поселение в Дамаске
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