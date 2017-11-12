Путин вручил награды двум кировчанкам

Киров, 12 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил награды двум жительницам Кировской области, ставшим победительницами форума «Волонтеры Победы». Обучающая программа представлена корпорацией Росатом. Об этом сообщает ТАСС.

Наград удостоились Послы Победы 2017 Елена Новикова и Екатерина Работягина. В региональном министерстве спорта уточнили, что обе девушки сопровождали ветеранов Великой отечественной войны во время Парадов победы на Красной площади с 2015-го по 2017-й годы в Москве и Севастополе.

Ранее Путин пообещал взять под контроль строительство современных санаториев в Евпатории. Об этом писала Газета.ru.