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Новости Сирии
Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА
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    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    7:00  13 Ноября 2017
    1348

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Сирия, 13 ноября. ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ1 на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА; САА продолжает зачистку Абу-Кемаля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают зачистку Абу-Кемаля.

    «Исламское государство»: пытается сдержать наступление САА на левом берегу Евфрата.

    Международная коалиция: может поспособствовать возвращению Абу-Кемаль под контроль ИГ.

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Как сообщает источник в Twitter (@QalaatAlMudiq), вооруженные группировки, воюющие против правительства Башара Асада в Восточном Каламуне, могут попытаться перерезать линии снабжения подразделений сирийских войск, действующих на юге страны, блокировав участки трасс ДамаскХомс и ДамаскДумейр-Син. Отмечается, что для достижения этой цели боевики, вероятно, будут атаковать правительственные войска из районов населенных пунктов Джейруд, Рухейба и Насрия, используя имеющиеся у них танки и артиллерию.  

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» может активизировать свои действия в районе города Ханассер, сообщает источник в Telegram (@SRNN2011). Для этого в районе населенных пунктов Телль-Даман, Мактибе и Джубб-эт-Тине радикальные исламисты в настоящий момент сосредотачивают свои силы. Отмечается, что «Хайят Тахрир аш-Шам» таким образом, вероятно, попытается оттянуть часть подразделений сирийской правительственной армии из районов Хамы и Итрии.

    По информации источника в Twitter (@Alkhabar_Agency), группировка вооруженной оппозиции «Нур ад-Дин аз-Зенки» отбила у боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько населенных пунктов на западе провинции: Авейнджель, Тедиль и Ибизму.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    «Исламское государство» пытается сдержать наступление сирийской армии в районе населенного пункта Дибан, чтобы не допустить ее продвижения в сторону Сувейдан-Джазире на левом берегу Евфрата, сообщает источник в Telegram (@aejkhalil).

    Правительственные войска продолжают зачистку последнего оплота «Исламского государства»1 в Сирии — приграничного города Абу-Кемаль. По информации источника в Twitter (@HadiAlabdallah), отряды ИГ, которым удалось выйти из города, пытаются переправиться на восточный берег Евфрата, чтобы оттуда уйти на территорию Ирака.

    В самом Абу-Кемале, по данным источника в Telegram (@SyrianEndeavour), в настоящий момент остаются лишь отдельные наиболее радикальные боевики, которые устраивают правительственным войскам засады и атаки небольшими мобильными группами. По той же информации, боевики заминировали все дороги в городе и окрестностях.

    Как сообщает Telegram-канал @Alqalaam, благодаря поддержке ВКС РФ, в районе населенного пункта Эс-Суккерия правительственным войскам удалось сорвать попытку контрнаступления ИГ с целью возвращения контроля над Абу-Кемалем. Отмечается, что боевики понесли существенные потери.

    По сообщениям источника в Twitter (@alhashd_Media), США могут поспособствовать возвращению Абу-Кемаля под контроль «Исламского государства», чтобы в дальнейшем «освободить» его подконтрольными вооруженными группировками и объявить в этом районе бесполетную зону по аналогии с Ат-Танфом.  

    Провинция Даръа

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Источник в Twitter сообщает, что присягнувшие «Исламскому государству» группировки могут перейти к наступлению на позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Хейта.

    Также, по информации Telegram-канала @Osama_Masre2011, боевики ИГ могут возобновить активные боевые действия против сирийских правительственных войск, попытавшись заблокировать административный центр провинции с севера и установить контроль над ним после разгрома подразделений САА. Как отмечает источник, наиболее вероятный сценарий развития событий — это параллельное наступление двух отрядов боевиков из населенных пунктов Этба и Альма в сторону Шейх-Мискин и Намер соответственно.   

    Провинция Хасака

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Как сообщает Kurdistan 24, курдские вооруженные формирования, действующие при поддержке США, осведомлены о намерении законного правительства Башара Асада вернуть под контроль всю территорию страны и готовы защищать «освобожденные» ими территории. Таким образом, освобождение Абу-Кемаля в провинции Дейр-эз-Зор силами правительственных войск и Маркады в провинции Хасака курдскими отрядами «Демократических сил Сирии», являясь, по сути, окончанием вооруженной борьбы против ИГ, может означать начало нового конфликта.

    Напомним, курды составляют не более 10% населения страны. Причем подконтрольные им в настоящий момент территории значительно превышают районы их компактного проживания и населены, по большей части, арабо-суннитами, что приводит к усилению этноконфессионального дисбаланса и создает новые очаги напряженности в этих районах.   

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 13 ноября 07.00: ВКС РФ сорвали контрнаступление ИГ на Абу-Кемаль; курды готовы начать войну с САА

    Если верить Twitter-каналу (@ Ebaa_Agency), группировки вооруженной оппозиции, поддержку которым оказывают спецслужбы Израиля, могут предпринять еще одну попытку нападения на позиции правительственных сил в городе Хадер. Предполагаемая атака будет проводиться из районов населенных пунктов Бейт-Джинн и Аль-Хашаб, где численность группировок, по данным источника, доходит до нескольких сотен боевиков.

    Напомним, по мнению многих экспертов, Израиль таким образом может пытаться расширить свою зону оккупации в районе Голанских высот.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #дейр-эз-зор #даръа #хасака #эль-кунейтра
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