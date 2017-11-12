Глава Минфина США опроверг сообщения о влиянии России на выборы президента

Вашингтон, 12 ноября. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что якобы имевшее место «вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов. Он отметил, что в США есть более важные темы, которым стоит уделить внимание.

Министр финансового ведомства США Стивен Мнучин прокомментировал вопрос о якобы имевшем место влиянии России на президентскую кампанию. Он подчеркнул, что никакого воздействия не было.

«Что бы ни случилось, не было никакого воздействия на выборы. Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности», — сказал Мнучин, его слова передает CBS.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с российским коллегой Владимиром Путины затронул тему выборов. По его словам, вся история с «российским вмешательством» лишь мешает выстраиванию двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. В Кремле все обвинения в адрес России называют голословными, лишенными фактов.