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Глава Минфина США опроверг сообщения о влиянии России на выборы президента
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    Глава Минфина США опроверг сообщения о влиянии России на выборы президента

    21:43  12 Ноября 2017
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    Глава Минфина США опроверг сообщения о влиянии России на выборы президента

    Вашингтон, 12 ноября. Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что якобы имевшее место «вмешательство» России никак не повлияло на исход американских выборов. Он отметил, что в США есть более важные темы, которым стоит уделить внимание. 

    Министр финансового ведомства США Стивен Мнучин прокомментировал вопрос о якобы имевшем место влиянии России на президентскую кампанию. Он подчеркнул, что никакого воздействия не было. 

    «Что бы ни случилось, не было никакого воздействия на выборы. Поэтому я думаю, что американская общественность готова перейти к более важным вопросам: налоговой реформе, внешней политике и национальной безопасности»,  — сказал Мнучин, его слова передает CBS.

    Президент США Дональд Трамп в ходе общения с российским коллегой Владимиром Путины затронул тему выборов. По его словам, вся история с «российским вмешательством» лишь мешает выстраиванию двусторонних отношений Москвы и Вашингтона. В Кремле все обвинения в адрес России называют голословными, лишенными фактов.

    Глава Минфина США опроверг сообщения о влиянии России на выборы президента

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #минфин
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