Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

Сирия, 12 ноября. ИГ1 заявило о создании новой бригады из 1500 террористов, эвакуированных из Дейр-эз-Зора и Ирака, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам», ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» на северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

«Исламское государство»: объявило о создании новой бригады.

«Тахрир аш-Шам»: напала на мирное поселение в Алеппо.

Курды: захватили два поселения Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удары по мирному населенному пункту Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации боевиков вооруженной оппозиции в районе Бейт Наим. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil).

В районе Джобар Восточной Гуты продолжается противостояние между правительственными войсками и группировкой «Файлак ар-Рахман». Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по населенному пункту Аз-Заблатани, в результате чего погибло трое мирных жителей поселения. В качестве ответных мер, армия САР атаковала укрепрайоны радикалов.

Провинция Алеппо

Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре», напали на мирное поселение Такад на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает в своем Twitter (@alnimi78) один из местных источников.

Также в западной части региона продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в ходе вооруженного конфликта ликвидирован полевой командир «Ан-Нусры» Абу Омар ан-Нахляви.

Провинция Хомс

Артиллерия правительственных сил Сирии наносит удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Хула. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) информационное агентство Damascus Now. Военный Telegram-канал (@SN4HR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) также ведет обстрел позиций радикальных исламистов в районе города Талльбиса. Ранее сообщалось о перестрелках между сирийской армией и радикальной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»1 недалеко от населенного пункта.

Напомним, к северу от административного центра провинции Хама действует режим прекращения огня. Перемирие заключено между правительственными войсками и «умеренной оппозицией». Столкновения с «Джебхат ан-Нусрой»1 и союзными ей радикальными исламистскими формированиями продолжаются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) пишет, что Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселениями Бриха и Маркада в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее сообщалось, что кварталы города Маркада, включая мирные районы, подверглись бомбардировке со стороны поддерживающих курдское ополчение ВВС международной коалиции.

Главари «Исламского государства»1 заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар», передает источник в Twitter (@ FreeEuphrates). В новое подконтрольное ИГИЛ1 вооруженное формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным автора публикации, достигает 1500 боевиков.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты. По данным одного из местных источников в социальной сети Twitter (@ watanisy), правительственные войска освободили от боевиков «Тахрир аш-Шам» поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Каср ибн Вардан. О боевом вылете ВКС РФ пишет военный Twitter-канал (@AEJKhalil).

На севере региона артиллерия армии САР продолжает вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщает источник в Twitter (@omawinewsagency).

Ирак

Полиция Ирака выявила и ликвидировала три ячейки «Исламского государства» в провинции Дияла, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в ходе рейда, проведенного в районе холмов Хамрин, было арестовано 12 членов террористической организации.

Ранее сообщалось, что на территории Диялы проводится военная операция по выявлению и ликвидации террористов ИГ. В рамках кампании солдаты иракской армии и бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби» проверят девять районов, в которых могут скрываться радикальные исламисты и их пособники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)