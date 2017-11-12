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Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    22:30  12 Ноября 2017
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    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 12 ноября. ИГ1 заявило о создании новой бригады из 1500 террористов, эвакуированных из Дейр-эз-Зора и Ирака, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам», ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» на северо-востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

    «Исламское государство»: объявило о создании новой бригады.

    «Тахрир аш-Шам»: напала на мирное поселение в Алеппо.

    Курды: захватили два поселения Дейр-эз-Зора.

    Международная коалиция: нанесла удары по мирному населенному пункту Дейр-эз-Зора.

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации боевиков вооруженной оппозиции в районе Бейт Наим. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil).

    В районе Джобар Восточной Гуты  продолжается противостояние между правительственными войсками и группировкой «Файлак ар-Рахман». Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по населенному пункту Аз-Заблатани, в результате чего погибло трое мирных жителей поселения. В качестве ответных мер, армия САР атаковала укрепрайоны радикалов.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре», напали на мирное поселение Такад на западе провинции Алеппо. Об этом сообщает в своем Twitter (@alnimi78) один из местных источников.

    Также в западной части региона продолжаются столкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что в ходе вооруженного конфликта ликвидирован полевой командир «Ан-Нусры» Абу Омар ан-Нахляви.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Артиллерия правительственных сил Сирии наносит удары по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Хула. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) информационное агентство Damascus Now. Военный Telegram-канал (@SN4HR) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) также ведет обстрел позиций радикальных исламистов в районе города Талльбиса. Ранее сообщалось о перестрелках между сирийской армией и радикальной группировкой «Джебхат Фатх аш-Шам»1 недалеко от населенного пункта.

    Напомним, к северу от административного центра провинции Хама действует режим прекращения огня. Перемирие заключено между правительственными войсками и «умеренной оппозицией».  Столкновения с «Джебхат ан-Нусрой»1 и союзными ей радикальными исламистскими формированиями продолжаются.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) пишет, что Демократические силы Сирии (SDF) установили контроль над поселениями Бриха и Маркада в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее сообщалось, что кварталы города Маркада, включая мирные районы, подверглись бомбардировке со стороны поддерживающих курдское ополчение ВВС международной коалиции.

    Главари «Исламского государства»1 заявили о создании новой бригады под названием «Аль Сарим Аль Баттар», передает источник в Twitter (@ FreeEuphrates). В новое подконтрольное ИГИЛ1 вооруженное формирование вошли исламисты, успевшие эвакуироваться из Дейр-эз-Зора и Ирака. Общая численность группировки, по данным автора публикации, достигает 1500 боевиков.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает продвигаться на северо-востоке провинции Хама, отбивая у террористов «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты. По данным одного из местных источников в социальной сети Twitter (@ watanisy), правительственные войска освободили от боевиков «Тахрир аш-Шам» поселение Абу аль-Гар. В свою очередь российская авиация нанесла ряд ударов по укрепрайонам исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Каср ибн Вардан. О боевом вылете ВКС РФ пишет военный Twitter-канал (@AEJKhalil).

    На севере региона артиллерия армии САР продолжает вести обстрел позиций боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщает источник в Twitter (@omawinewsagency).

    Ирак

    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»

    Полиция Ирака выявила и ликвидировала три ячейки «Исламского государства» в провинции Дияла, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в ходе рейда, проведенного в районе холмов Хамрин, было арестовано 12 членов террористической организации.

    Ранее сообщалось, что на территории Диялы проводится военная операция по выявлению и ликвидации террористов ИГ. В рамках кампании солдаты иракской армии и бойцы отрядов «Хашд аш-Шааби» проверят девять районов, в которых могут скрываться радикальные исламисты и их пособники.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #дияла #международная коалиция
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    Сирия новости 12 ноября 22.30: ИГ объявило о создании новой бригады из 1500 террористов, в Алеппо ликвидирован командир «Тахрир аш-Шам»
    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо
    Сирия новости 12 ноября 16.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем международной коалиции, «Файлак ар-Рахман» обстреливает поселение в Дамаске
    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ
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