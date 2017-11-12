Посольство РФ в Финляндии готово помочь россиянке, у которой забрали дочь

Хельсинки, 12 ноября. Российские консулы при посольстве РФ в Финляндии готовы помочь Елене Смоленчук, у которой в конце сентября финские власти забрали 12-летнюю дочь. Они уже связались с россиянкой.

«Консульский отдел связался с гражданкой Смоленчук и предложил ей свою помощь в урегулировании конфликта, на что Смоленчук обещала подумать», — приводит слова представителей посольства РИА Новости.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обещала помочь Смоленчук и направить запрос в генеральное консульство РФ в Финяндии.

Напомним, за помощью к российским властям и СМИ Елена Смоленчук через финского правозащитника Йохана Бекмана обратилась в воскресенье. Бекман рассказал, что 12-летнюю девочку, дочь Смоленчук, изъяли из семьи в конце сентября и передали приемным родителям. Конфликтов в семье не было, а причиной для таких мер со стороны финских соцслужб стало то, что мама якобы «шлепнула» девочку футболкой.