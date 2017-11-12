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Названы 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России
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    Названы 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России

    20:48  12 Ноября 2017
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    Названы 10 самых популярных кроссоверов с пробегом в России

    Москва, 12 ноября. Эксперты составили рейтинг самых популярных на российском вторичном рынке кроссоверов. Список возглавили Nissan, Chevrolet и Toyota.

    Такие результаты получили эксперты компании «Автостан Инфо», проанализировав данные российского автомобильного рынка с января по сентябрь 2017 года.

    Любопытно, что наряду с иномарками в топ-5 рейтинга вошла российская Lada. Так, согласно исследованию, за первые девять месяцев 2017 года было продано около 70 тысяч кроссоверов Lada 4x4 с пробегом.

    При этом внедорожники Chevrolet Niva и Toyota Land Cruiser на вторичном рынке пользовались меньшей популярностью: их было реализовано 49 720 и 31 640 экземпляров соответственно.

    Напомним, ранее эксперты рассказали, какие автомобили с автоматической коробкой передач пользуются наибольшим спросом на российском рынке. 

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #автомобили #рейтинг #кроссовер #вторичный рынок
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