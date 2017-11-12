Полиция Украины задержала в Киеве двух человек со взрывчаткой

Киев, 12 ноября. Правоохранительные органы задержали в Киеве двух человек, у которых в машине было найдено около шести килограммов взрывчатки и 15 детонаторов, сообщил член коллеги МВД Украины Антон Геращенко.

Сотрудники Нацполиции Украины заметили на парковке одного из торговых центров в Киеве иномарку с подозрительными людьми. После проверки Volkswagen Passat выяснилось, что в багажнике находилось 6 килограммов пластида и 15 детонаторов, говорится в сообщении на Facebook украинского парламентария Антона Геращенко.

По данным депутата, полиция задержала двух человек, ведутся оперативные мероприятия. Геращенко отметил, что задержанные готовили террористический акт в Киеве. Напомним, что в украинской столице проходит анонсированный Михаилом Саакашвили «марш миллионов».