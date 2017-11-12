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Украина
Полиция Украины задержала в Киеве двух человек со взрывчаткой
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    Полиция Украины задержала в Киеве двух человек со взрывчаткой

    20:57  12 Ноября 2017
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    Полиция Украины задержала в Киеве двух человек со взрывчаткой

    Киев, 12 ноября. Правоохранительные органы задержали в Киеве двух человек, у которых в машине было найдено около шести килограммов взрывчатки и 15 детонаторов, сообщил член коллеги МВД Украины Антон Геращенко. 

    Сотрудники Нацполиции Украины заметили на парковке одного из торговых центров в Киеве иномарку с подозрительными людьми. После проверки Volkswagen Passat выяснилось, что в багажнике находилось 6 килограммов пластида и 15 детонаторов, говорится в сообщении на Facebook украинского парламентария Антона Геращенко.

    По данным депутата, полиция задержала двух человек, ведутся оперативные мероприятия. Геращенко отметил, что задержанные готовили террористический акт в Киеве. Напомним, что в украинской столице проходит анонсированный Михаилом Саакашвили «марш миллионов». 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #нацполиция украины
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