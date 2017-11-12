Автомобиль влетел в толпу на соревнованиях по дрифту в Японии

Токио, 12 ноября. Автомобиль въехал в толпу зрителей во время дрифт-заезда, который проходил на горнолыжном курорте «Тэндзан» в воскресенье. По меньшей мере четыре человека пострадали.

Вылетевший за пределы трассы автомобиль сбил двух зрителей, также получили травмы водитель и штурман машины. В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, один из них без сознания, сообщает телевизионный канал NHK.

Причины произошедшего пока не установлены.