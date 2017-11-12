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Эксперты оценили пользу автомобильных присадок
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    Эксперты оценили пользу автомобильных присадок

    20:20  12 Ноября 2017
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    Эксперты оценили пользу автомобильных присадок

    Москва, 12 ноября. Эксперты оценили качество автомобильных присадок, доступных россиянам на отечественном рынке. В компании «Мерседес-Сервис» отмечают, что присадки чаще используются как экстренная мера, чтобы доехать до станции техосмотра. 

    На полках автомагазинов россиянам доступны присадки, которые устраняют течи или обеспечивают очистку системы. Наиболее популярной считает «стоп-течь радиатора», в состав которой входит полимерная глина. Однако в «Мерседес-Сервис» считают, что присадки лучше использовать, когда требует оперативная техпомощь.

    Средство хорошо в качестве герметика, но может забить соты радиатора. По словам руководителя компании Александра Фурмана, после присадки придется поменять жидкость охлаждения, но большинство предпочитают приобрести спецжидкость.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #авто #присадки
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