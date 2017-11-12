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Мединский рассказал, какой фильм мечтает снять
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    Мединский рассказал, какой фильм мечтает снять

    20:13  12 Ноября 2017
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    Мединский рассказал, какой фильм мечтает снять

    Калуга, 12 ноября. Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, что хочет снять киноленту об обороне Козельска в период Ордынского ига.

    По его словам, оборона Козельска – беспрецедентная и уникальная история. Козельск сопротивлялся монгольским захватчикам в течение семи недель. Как отметил Мединский, защитники города доказали, что Иго однажды можно будет побороть.

    «Я мечтаю кино сделать об этом. Найти хорошего продюсера, хороший сценарий, потому что ничего подобного в истории Батыевых завоеваний в Москве нет», — подчеркнул министр культуры, общаясь с журналистами после своей лекции об Иване III в инновационном калужском культурном центре. 

    Напомним, ранее Владимир Мединский прокомментировал сборы в прокате фильма Алексея Учителя «Матильда», вызвавшего широкий резонанс.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #мединский #фильм #мечта
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