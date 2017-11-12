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Общество
Сбербанк и ФАС тестируют технологии блокчейна
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    Сбербанк и ФАС тестируют технологии блокчейна

    20:36  12 Ноября 2017
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    Сбербанк и ФАС тестируют технологии блокчейна

    Москва, 12 ноября. Представитель правления Сбербанка Лев Хасис заявил, что кредитная организация начала совместный проект по тестированию блокчейна с Федеральной антимонопольной службой, отметив перспективность технологии. 

    Сбербанк готовит ряд проектов, связанных с технологией блокчейн, сообщил зампред правления банка Лев Хасис. 

    «Недавно мы сделали проект в области блокчейна по взаимодействию с Федеральной антимонопольной службой, уже такой пилот запущен и тестируется», — прокомментировал он, его слова приводит ТАСС.

    Хасис признал перспективность технологии, однако ее широкое внедрение откладывается из-за ряда вопросов. Речь идет о низкой скорости связи между участниками блокчейн-цепи. Представитель Сбербанка заметил, что через несколько лет блокчейн может стать более привлекательным по сравнению с традиционными системами.

    Сбербанк и ФАС тестируют технологии блокчейна

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сбербанк #блокчейн
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