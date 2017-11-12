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ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР, один поселок обесточен
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    ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР, один поселок обесточен

    19:59  12 Ноября 2017
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    ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР, один поселок обесточен

    Донецк, 12 ноября. Киевские силовики открыли огонь из минометов по югу ДНР, обесточен один населенный пункт, сообщил представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

    Поселок Октябрь на юге ДНР обесточен прямым попаданием украинского снаряда в трансформаторную будку, сообщил представитель республики в СЦКК. 

    «В 18:20 по направлению Пищевик  — Октябрь  ВСУ открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров», — спикер ДНР. По его словам, зафиксировано четыре разрыва снарядов.

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, после чего Киев начал силовую операцию на востоке страны. Вопрос урегулирования ситуации решается на минской переговорной площадке и в «нормандском формате». 

    ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР, один поселок обесточен

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #всу
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