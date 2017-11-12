ВСУ обстреляли из минометов юг ДНР, один поселок обесточен

Донецк, 12 ноября. Киевские силовики открыли огонь из минометов по югу ДНР, обесточен один населенный пункт, сообщил представитель республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Поселок Октябрь на юге ДНР обесточен прямым попаданием украинского снаряда в трансформаторную будку, сообщил представитель республики в СЦКК.

«В 18:20 по направлению Пищевик — Октябрь ВСУ открыли огонь из минометов калибра 120 миллиметров», — спикер ДНР. По его словам, зафиксировано четыре разрыва снарядов.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот. Донбасс не признал новую власть легитимной, после чего Киев начал силовую операцию на востоке страны. Вопрос урегулирования ситуации решается на минской переговорной площадке и в «нормандском формате».