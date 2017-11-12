Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Премьер Испании впервые после каталонского референдума посетил Барселону
Политика
Премьер Испании впервые после каталонского референдума посетил Барселону
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Премьер Испании впервые после каталонского референдума посетил Барселону

    19:38  12 Ноября 2017  /обновлено: 19:49  12 Ноября 2017
    49

    Премьер-министр Испании впервые после каталонского референдума посетил Барселону

    Барселона, 12 ноября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые после референдума в Каталонии прибыл с визитом в Барселону, сообщают местные СМИ.

    В ходе визита он сообщил, что правительство любой страны поступило бы так же, как и Мадрид, имея в виду обращение испанского правительства к 155-й статье конституции и роспуск каталонского парламента, и призвал местные компании не покидать регион.

    «Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют», — написал Рахой в Twitter.

    Поездку испанский премьер-министр совершил в знак поддержки своего коллеги по Народной партии Шавьера Альбиоля, который будет выдвинут кандидатом на выборах в Каталонии 21 декабря.

    Напомним, в среду в Барселоне прошли массовые акции протеста. Местные жители практически парализовали движение транспорта. Акция стала ответом на выдачу ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых парламентариев, которые сейчас находятся в Брюсселе.

    Автор: Татьяна Барашкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #каталония #испания #рахой
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        1122
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        1141
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        1232
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        5936