Премьер Испании впервые после каталонского референдума посетил Барселону

Барселона, 12 ноября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые после референдума в Каталонии прибыл с визитом в Барселону, сообщают местные СМИ.

В ходе визита он сообщил, что правительство любой страны поступило бы так же, как и Мадрид, имея в виду обращение испанского правительства к 155-й статье конституции и роспуск каталонского парламента, и призвал местные компании не покидать регион.

«Мы просим компании Каталонии не уходить, потреблять каталонские продукты. Вместе мы должны защитить те связи, что нас объединяют», — написал Рахой в Twitter.

Pedimos que no se vayan las empresas de Cataluña y que se consuman productos catalanes. Juntos debemos proteger los lazos que nos unen, ganamos todos #CandidatosPPC pic.twitter.com/ee2LoGRuyf — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) November 12, 2017

Поездку испанский премьер-министр совершил в знак поддержки своего коллеги по Народной партии Шавьера Альбиоля, который будет выдвинут кандидатом на выборах в Каталонии 21 декабря.

Напомним, в среду в Барселоне прошли массовые акции протеста. Местные жители практически парализовали движение транспорта. Акция стала ответом на выдачу ордера на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четверых парламентариев, которые сейчас находятся в Брюсселе.