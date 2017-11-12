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Политика
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Украина
«Бедный мальчик»: украинцы пожалели грустного сына Саакашвили на митинге в Киеве
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    «Бедный мальчик»: украинцы пожалели грустного сына Саакашвили на митинге в Киеве

    19:36  12 Ноября 2017
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    «Бедный мальчик»: украинцы пожалели грустного сына Саакашвили на митинге в Киеве

    Киев, 12 ноября. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили пришел на «марш миллионов» в Киеве вместе со своим сыном. Фото отпрыска с грустным лицом вызвал жалость среди украинцев, они отмечают, что вместо школы «ребенок мается с отцом на сходке».

    Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили организовали «марш миллионов» в украинской столице, требуя принять закон об импичменте Петра Порошенко. Украино-грузинский политик взял на митинг своего сына. Снимок грустного ребенка попал в Сеть, украинцы считают, что Саакашвили совсем не жалеет сына, раз берет на политические мероприятия. 

    «Бедный мальчик»: украинцы пожалели грустного сына Саакашвили на митинге в Киеве

    «В то время, как его сверстники ходят в школу, оно бедное мается на сходках», – пишет Галина. 

    «А пацан думает: «Где я? Кто все эти люди вокруг», — предполагает другой пользователь. 

    Украинцы отмечают, что вместо школы ребенку приходится проводить время вместе с отцом на публичных мероприятиях. Они спрашивают, куда смотрят европейские институты, отстаивающие права детей. 

    «Бедный мальчик», – отметил один из пользователей‏.

    «Пацан не учится — ходит за своим папашей. Где службы по правам детей Нидерландов?» — написала Лера Ларченко.

    «Ребенка не пожалел», — написала Никуся.

    Автор: Ирина Селезнева
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