«Бедный мальчик»: украинцы пожалели грустного сына Саакашвили на митинге в Киеве

Киев, 12 ноября. Грузино-украинский политик Михаил Саакашвили пришел на «марш миллионов» в Киеве вместе со своим сыном. Фото отпрыска с грустным лицом вызвал жалость среди украинцев, они отмечают, что вместо школы «ребенок мается с отцом на сходке».

Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили организовали «марш миллионов» в украинской столице, требуя принять закон об импичменте Петра Порошенко. Украино-грузинский политик взял на митинг своего сына. Снимок грустного ребенка попал в Сеть, украинцы считают, что Саакашвили совсем не жалеет сына, раз берет на политические мероприятия.

«В то время, как его сверстники ходят в школу, оно бедное мается на сходках», – пишет Галина.

«А пацан думает: «Где я? Кто все эти люди вокруг», — предполагает другой пользователь.

Украинцы отмечают, что вместо школы ребенку приходится проводить время вместе с отцом на публичных мероприятиях. Они спрашивают, куда смотрят европейские институты, отстаивающие права детей.

«Бедный мальчик», – отметил один из пользователей‏.

«Пацан не учится — ходит за своим папашей. Где службы по правам детей Нидерландов?» — написала Лера Ларченко.