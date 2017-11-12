El Pais: Трамп поверил Путину, отвесив пощечину разведке

Мадрид, 12 ноября. Испанская газета El País назвала «звонкой пощечиной» заявление президента США Дональда Трампа о том, что он верит президенту РФ Владимиру Путину и его словам о невмешательстве России в американские выборы, несмотря на заявления спецслужб.

«Он сказал, что не вмешивался. И я действительно верю в то, что он говорит это всерьeз», — заявил Трамп.

Напомним, тему «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в Америке лидеры РФ и США затронули в ходе кратких бесед на полях саммита АТЭС. Официальная встреча не была согласована, но они несколько раз успели неофициально пообщаться, разговаривали в основном о Сирии.