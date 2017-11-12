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Политика
El Pais: Трамп поверил Путину, отвесив пощечину разведке
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    El Pais: Трамп поверил Путину, отвесив пощечину разведке

    20:00  12 Ноября 2017
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    El Pais: Трамп поверил Путину, отвесив пощечину разведке

    Мадрид, 12 ноября. Испанская газета El País назвала «звонкой пощечиной» заявление президента США Дональда Трампа о том, что он верит президенту РФ Владимиру Путину и его словам о невмешательстве России в американские выборы, несмотря на заявления спецслужб.

    «Он сказал, что не вмешивался. И я действительно верю в то, что он говорит это всерьeз», — заявил Трамп.

    Напомним, тему «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в Америке лидеры РФ и США затронули в ходе кратких бесед на полях саммита АТЭС. Официальная встреча не была согласована, но они несколько раз успели неофициально пообщаться, разговаривали в основном о Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #выборы #путин #трамп #невмешательство
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