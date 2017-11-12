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Переполненная лодка с туристами опрокинулась в Индии, 14 человек погибли
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    Переполненная лодка с туристами опрокинулась в Индии, 14 человек погибли

    19:10  12 Ноября 2017
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    Переполненная лодка с туристами опрокинулась в Индии, 14 человек погибли

    Москва, 12 ноября. На реке Кришна на юго-востоке Индии перевернулась туристическая лодка, по предварительным данным, не менее 14 человек погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Xinhua.

    Трагедия произошла неподалеку от поселка Виджаявада. Лодка возвращалась с острова Бхавани и плыла в сторону слияния рек Кришна и Годавари, пишет местное издание New Indian Express. На борту судна находилось 40 человек. Согласно данным Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях, это в два раза превысило ее вместимость.

    Спасателям удалось вытащить из воды 15 пострадавших. Специалисты продолжают спасительную операцию. Предполагается, что туристическое судно попало в водоворот и из-за этого перевернулось.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #лодка #индия #погибшие
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