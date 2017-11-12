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Политика
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Политика
Анкара объяснила контракт с Россией на покупку ЗРК С-400
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    Анкара объяснила контракт с Россией на покупку ЗРК С-400

    18:57  12 Ноября 2017
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    Анкара объяснила контракт с Россией на покупку ЗРК С-400

    Вашингтон, 12 сентября. Покупка зенитно-ракетных систем С-400 у России было вынужденным шагом Турции, заявил глава турецкого правительства Бинали Йылдырым во время рабочего визита в США, пишет Hurriyet. 

    Россия и Турция подписали контракт по ЗРК С-400 в сентябре, Анкара сделала взнос за российскую систему. По словам премьера Турции Бинали Йылдырыма, Анкара рассчитывала на получение систем ПВО от стран-членов военно-политического блока НАТО, однако Вашингтон не поддержал турецкую сторону. 

    «Мы хотели получить системы ПВО от НАТО, но не смогли получить необходимую поддержку от США… Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО…Такое сотрудничество с РФ нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции»,  — прокомментировал Йылдырым.

    Он подчеркнул, что у Турции не было альтернативы. Премьер напомнил, что из-за отсутствия современной системы противовоздушной обороны, турецкие военные не смогли ликвидировать 71 ракету, выпущенную со стороны Сирии. В результате атаки погибли 29 человек. Напомним, что приграничные районы Турции неоднократно подвергались обстрелам боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1

    Анкара объяснила контракт с Россией на покупку ЗРК С-400

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #турция #с-400
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