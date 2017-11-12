Россия и Лаос продолжат развивать двустороннее сотрудничество

Манила, 12 ноября. Россия и Лаос будут укреплять сотрудничество и работать над реализацией уже запущенных совместных проектов, заявил в воскресенье премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

«Лаос является нашим важным партнером в Юго-Восточной Азии, и мы наметили с вами таким образом наше партнерство укреплять, развивать, потому что еще многое предстоит сделать. Но тем не менее будем трудиться над реализацией намеченных планов», — приводит слова Медведева РИА Новости.

Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит в свою очередь отметил, что в отношениях России и Лаоса уже наблюдается прогресс.

Встреча Медведева и Сисулита прошла в рамках саммита АСЕАН, который с 12 по 14 ноября проходит в филиппинской столице Манила. Напомним, ранее состоялась церемония фотографирования участников саммита в традиционных филиппинских рубашках.