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Россия и Лаос продолжат развивать двустороннее сотрудничество
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    Россия и Лаос продолжат развивать двустороннее сотрудничество

    18:47  12 Ноября 2017
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    Россия и Лаос продолжат развивать двустороннее сотрудничество

    Манила, 12 ноября. Россия и Лаос будут укреплять сотрудничество и работать над реализацией уже запущенных совместных проектов, заявил в воскресенье премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с лаосским коллегой Тхонглуном Сисулитом.

    «Лаос является нашим важным партнером в Юго-Восточной Азии, и мы наметили с вами таким образом наше партнерство укреплять, развивать, потому что еще многое предстоит сделать. Но тем не менее будем трудиться над реализацией намеченных планов», — приводит слова Медведева РИА Новости.

    Премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит в свою очередь отметил, что в отношениях России и Лаоса уже наблюдается прогресс.

    Встреча Медведева и Сисулита прошла в рамках саммита АСЕАН, который с 12 по 14 ноября проходит в филиппинской столице Манила. Напомним, ранее состоялась церемония фотографирования участников саммита в традиционных филиппинских рубашках.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #россия #медведев #асеан #лаос
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