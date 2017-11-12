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Беженец изнасиловал пони на глазах детей в зоопарке Берлина
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    Беженец изнасиловал пони на глазах детей в зоопарке Берлина

    18:34  12 Ноября 2017
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    Беженец изнасиловал пони на глазах детей в зоопарке Берлина

    Берлин, 12 ноября. Молодой беженец надругался над пони в детском зоопарке в Берлине. В настоящее время мужчина задержан.

    Как уточняет таблоид Bild, инцидент произошел в Герлитцер-парке. Надругательство над животным увидела сотрудница зоопарка. Женщина успела сделать несколько фотографий полового акта прежде чем злоумышленник заметил ее и сбежал. 

    Правоохранители оперативно задержали беженца. При проверке выяснилось, что он является 23-летнем уроженцем Сирии. Ему предъявили обвинение по статьям о жестоком обращении с животными и нарушении общественного порядка.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #германия #беженец #пони #детский зоопарк
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