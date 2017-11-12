Население Украины может сократиться на 5,5 миллиона человек

Киев, 12 ноября. До 2050 года численность населения Украины может сократиться на 5,5 миллиона человек.

Такой прогноз в статье для портала ZN.UA дала сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко. Согласно ее исследованиям, наибольшие «потери» понесет трудоактивное население Украины. Жителей в возрасте от 20 до 59 лет станет меньше на 6,6 миллионов.

Людей пенсионного возраста (от 60 и старше) при этом станет больше на 2,6 миллиона, они составят 33% населения Украины.

Напомним, ранее политолог Андрей Окара рассказал о стремлении украинской молодежи уезжать из страны, подчеркнув, что такая тенденция носит масштабный характер и является главной проблемой Украины.