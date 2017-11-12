Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

Сторонники бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили собрались в центре Киева с требованием принять закон об импичменте и антикоррупционном суде, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Отметим, что первоначально акции у Верховной рады, которые начались 17 октября, кроме партии Саакашвили «Движение новых сил» участвовали политические силы разной направленности. Однако после первой недели митингов большинство их них заявило о своем выходе из протеста. Но активно поддерживать акцию продолжает лишь партия Саакашвили.

«Правда на нашей стороне. Мы знаем, что хотим, дали им (киевской власти, — Прим. ФАН) время. А что мы хотим? Антикоррупционный суд. Он (Порошенко, — Прим. ФАН) сам обещал. Не только вам обещал. Я общаюсь с дипломатами, иностранными делегациями, которые с ним встречаются, а потом — с нами. Они говорят: «он нам обещал». Он научился всем врать, вот, только никто уже это не проглатывает. Поэтому, к сожалению, падает доверие не только к нему, но и ко всей стране. Антикоррупционный суд должен быть внесен уже в ближайшие дни и начать работать в начале следующего года, чтобы все дела, которые на них есть, пошли прямо. И тогда этих людей, наконец-то, посадят. Второе — закон про импичмент (президента, — Прим. ФАН). Поймите меня правильно, Порошенко — не мой враг. Для меня враг — коррупция и система. Уже 25 лет прошло. Вместо того, чтобы говорить о том, что где отдыхать, про новые технологии и инфраструктуру, про то, что Украина должна стать ведущей страной Европы, мы 25 лет ходим по кругу. Стыдно. Поэтому эта система не пускает нас. Украинская власть оберегает свое болото, и хочет, чтобы мы все в нем утонули. Они сами из этого болота не выйдут, мы должны выйти. И окончательно их там утопить, но не дать себя утопить», — заявил Саакашвили.

Как передает наш корреспондент, на митинге было человек 300-400. Они прошли от Михайловской площади по Институтской улице до Верховной рады, где состоялось очередное вече. Люди несли транспарант с надписью «импичмент».

Кроме того, Саакашвили возложил цветы у монумента «небесной сотне». На вече он объявил, что если до 3 декабря парламент не примет требуемые ими законы, они объявят народный импичмент президенту. Правда, что это такое он не объяснил.

Следующий большой сбор состоится 3 декабря. До этого каждое воскресенье будет проходить вече. По словам Саакашвили, в палаточном городке они будут выращивать и воспитывать новых лидеров нового правительства. Помимо всего прочего, посетовал, что их акция подвергается информационной блокаде, призвал собравшихся оповещать всех через смартфоны и соцсети, а также через знакомых, друзей и т.д.