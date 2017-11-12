Главные новости 12 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 12 ноября.

Продажи кроссовера X70 китайского концерна Lifan на российском рынке начнутся в начале будущего года, автомобиль станет серьезным конкурентом для Hyundai Creta. Lifan везет на российский рынок «убийцу» Hyundai Creta.

Популярный телеведущий Борис Ноткин за пару дней до смерти был в «нормальном состоянии», но в разговоре с ним чувствовалась отрешенность. Главред «МК» рассказал, о чем говорил с Ноткиным за два дня до его смерти.

Лидер рок-коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич выгнал из группы клавишника Андрея Державина, который поддержал воссоединение Крыма с Российской Федерацией. Макаревич выгнал из группы клавишника, поддержавшего воссоединение Крыма с РФ.

Антиправительственные группировки планируют объединиться, чтобы ударить по САА на востоке Дамаска. Главари ИГ1 перебрасывают отряды из района Абу Кемаля в Ирак. Боевики «Тахрир аш-Шам» намерены провести контратаки позиций САА в Хаме и Даръа. Сирия новости 12 ноября 07.00: боевики объединяются для захвата Дамаска, отряды ИГ бегут из Абу Кемаля в Ирак.

Замглавы МИД Польши Бартош Чичкочи считает, что Украина еще не расплатилась за преступления прошлого. МИД Польши потребовал от Украины расплаты за преступления прошлого.

Полеты корабельной авиации в данном районе были прекращены во избежание столкновений с НЛО. ВМС США засекли светящийся шарообразный НЛО над Тихим океаном.

Участники масштабной демонстрации, проведенной в Польше в честь Дня независимости, несли лозунги, требующие привлечь к ответственности сторонников Степана Бендеры. Об этом сообщает ряд польских СМИ. Участники «Марша независимости» в Польше потребовали наказать бандеровцев.

Солдаты и послы стран НАТО в Киеве пришли к Вечному огню, ранее залитому цементом, праздновать победу в Первой мировой войне. Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве.

Соседи Бориса Ноткина рассказали, что в последние дни перед смертью было заметно, что телеведущий угасает. Соседи Ноткина: Было видно, что он угасает.

Продолжились междоусобные бои в рядах вооруженной оппозиции в Алеппо. Курды амнистируют боевиков ИГ в Ракке. ВКС РФ и ВВС Сирии нанесли урон «Ан-Нусре» на юге провинции Алеппо. Сирия итоги за сутки на 12 ноября 06.00: курды амнистируют членов ИГ в Ракке, междоусобицы боевиков в Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.