Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

Сирия, 12 ноября. В результате авианалета ВВС международной коалиции погибло 10 мирных жителей поселения в Дейр-эз-Зоре, трасса Хама – Алеппо возобновила свою работу, к «Тахрир аш-Шам» присоединились боевики «Аджнад аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над высотой в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

«Исламское государство»1: эвакуирует боевиков из Абу Кемаля.

«Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды боевиками группировки «Аджнад аш-Шам», противостоит «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

Международная коалиция: нанесла удары по деревне в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 10 мирных жителей.

Провинция Дамаск

Правительственные войска продолжают наступать на позиции незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте. Местный источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@Ghouta_GMC), что ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе Джобар. Другой Twitter-канал (@ICDHRFSYRIA) передает, что сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Сакба.

Военный источник в Telegram (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.

На западе провинции Алеппо продолжаются столкновения между радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» и боевиками группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». По информации местного Telegram-канала (@daraa_now), в боях с радикалами «Нур ад-Дин аз-Зенки» за несколько недель было уничтожено более 100 боевиков «Тахрир аш-Шам». В это же время Smart News Agency пишет, что к подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции присоединилась группировка «Аджнад аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор продолжается операция по освобождению от ИГ города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет уличные бои с исламистами. Военные источники пишут, что главари ИГИЛ1 стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Twitter-канал (@AEJKhalil) сообщает, что авиация союзников наносит удары по зонам дислокации террористов в окрестностях Абу Кемаля.

Тем временем ВВС международной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. По данным информагентства SANA, в результате бомбардировки населенного пункта силами альянса во главе с США погибло 10 мирных жителей населенного пункта.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе поселения Калат аль-Мадик, передает один из местных источников в провинции Хама в своем микроблоге в Twitter (@mosab9933).

Smart News Agency пишет о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо. Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам» Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над шоссе Итрия – Ханассер, отбросив исламистов на расстояние 15 километров от так называемой «Дороги жизни». Сейчас вся трасса до города Алеппо открыта для пассажирского и грузового транспорта.

Ирак

Турецкие ВВС атаковали курдские территории на границах Ирака с Турцией и Ираном, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в это же время артиллерия армии Ирана нанесла удары по той же территории в провинции Сулеймания. Стоит отметить, что турецкие и иранские армии атакуют позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) второй раз в текущем месяце.

Инженерные подразделения отрядов «Хашд аш-Шааби» ведут работы по разминированию территорий к западу от Мосула. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что бойцы народного ополчения обнаружили и обезвредили 38 взрывных устройств в окрестностях поселения Хамдания.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)