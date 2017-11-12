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Политика
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Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо
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    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    19:30  12 Ноября 2017
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    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Сирия, 12 ноября. В результате авианалета ВВС международной коалиции погибло 10 мирных жителей поселения в Дейр-эз-Зоре, трасса Хама Алеппо возобновила свою работу, к «Тахрир аш-Шам» присоединились боевики «Аджнад аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили контроль над высотой в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо и Хаме.

    «Исламское государство»1: эвакуирует боевиков из Абу Кемаля.

    «Тахрир аш-Шам»: пополнила ряды боевиками группировки «Аджнад аш-Шам», противостоит «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо.

    Международная коалиция: нанесла удары по деревне в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 10 мирных жителей.

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Правительственные войска продолжают наступать на позиции незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте. Местный источник сообщает в своем микроблоге в Twitter (@Ghouta_GMC), что ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации радикальных группировок в районе Джобар. Другой Twitter-канал (@ICDHRFSYRIA) передает, что сирийская авиация бомбит укрепрайоны боевиков недалеко от населенного пункта Сакба.

    Военный источник в Telegram (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над высотой Телля ас-Сауада на юго-западе провинции Дамаск.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков в окрестностях населенных пунктов Атшана аш-Шаркия и Абу Роял на юге провинции Алеппо.

    На западе провинции Алеппо продолжаются столкновения между радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» и боевиками группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки». По информации местного Telegram-канала (@daraa_now), в боях с радикалами «Нур ад-Дин аз-Зенки» за несколько недель было уничтожено более 100 боевиков «Тахрир аш-Шам». В это же время Smart News Agency пишет, что к подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции присоединилась группировка «Аджнад аш-Шам».

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    В провинции Дейр-эз-Зор продолжается операция по освобождению от ИГ города Абу Кемаль, расположенного на границе с Ираком. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке союзников ведет уличные бои с исламистами. Военные источники пишут, что главари ИГИЛ1 стараются эвакуировать как можно больше боевиков на территорию Ирака. С воздуха операцию поддерживают ВВС Сирии и ВКС РФ. Twitter-канал (@AEJKhalil) сообщает, что авиация союзников наносит удары по зонам дислокации террористов в окрестностях Абу Кемаля.

    Тем временем ВВС международной коалиции, оказывающие воздушную поддержку Демократическим силам Сирии (SDF), нанесли удары по деревне Дуэйжи. По данным информагентства SANA, в результате бомбардировки населенного пункта силами альянса во главе с США погибло 10 мирных жителей населенного пункта.

    Провинция Хама

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе поселения Калат аль-Мадик, передает один из местных источников в провинции Хама в своем микроблоге в Twitter (@mosab9933).

    Smart News Agency пишет о возобновлении работы трассы, соединяющей провинции Хама и Алеппо. Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновений между правительственными войсками и радикалами «Тахрир аш-Шам» Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над шоссе Итрия – Ханассер, отбросив исламистов на расстояние 15 километров от так называемой «Дороги жизни». Сейчас вся трасса до города Алеппо открыта для пассажирского и грузового транспорта.

    Ирак

    Сирия новости 12 ноября 19.30: 10 мирных жителей Дейр-эз-Зора погибли под ударами международной коалиции, открыта трасса Хама – Алеппо

    Турецкие ВВС атаковали курдские территории на границах Ирака с Турцией и Ираном, передает Alsumaria News. По данным информационного агентства, в это же время артиллерия армии Ирана нанесла удары по той же территории в провинции Сулеймания. Стоит отметить, что турецкие и иранские армии атакуют позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) второй раз в текущем месяце.

    Инженерные подразделения отрядов «Хашд аш-Шааби» ведут работы по разминированию территорий к западу от Мосула. Информационное агентство Alsumaria News пишет, что бойцы народного ополчения обнаружили и обезвредили 38 взрывных устройств в окрестностях поселения Хамдания.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #турция #хама #вкс рф #игил #курды #мосул #исламское государство #ирак #саа #дейр-эз-зор #иран #международная коалиция
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    Сирия новости 12 ноября 16.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем международной коалиции, «Файлак ар-Рахман» обстреливает поселение в Дамаске
    Сирия новости 12 ноября 12.30: SDF потеряли 17 бойцов в Дейр-эз-Зоре, три мирных жителя Хасаки погибло при взрыве СВУ
    Сирия новости 12 ноября 07.00: боевики объединяются для захвата Дамаска, отряды ИГ бегут из Абу Кемаля в Ирак
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