Пьяные полицейские устроили скандал в волгоградском стриптиз-клубе

Волгоград, 12 ноября. Саратовские полицейские устроили пьяный дебош в одном из волгоградских стриптиз-клубов, куда они приехали отдохнуть.

Инцидент произошел в субботу. С вечера и до 5 утра сотрудники саратовских правоохранительных органов просидели в стриптиз-клубе, выпивая и угощая напитками сотрудниц заведения. Когда полицейским вынесли счет на сумму 10 тысяч, они отказались платить, заявив, что столько алкоголя они не выпили.

Администрация клуба вызвала полицию. Саратовские «гости» оказали волгоградским коллегам и начали им угрожать. Конфликт удалось разрешить без рукоприкладства, однако видеоролик, зафиксировавший такое поведение сотрудников правоохранительных органов, попал в сеть.

По факту произошедшего ГУ МВД РФ по Саратовской области проводит служебную проверку. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены, сообщили в ведомстве ИА Saratovnews.