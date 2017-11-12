Эксперты объяснили, почему Galaxy S8 лучше iPhone X‍

Москва, 12 ноября. Эксперты сравнили новинки от Apple и Samsung, выяснив, что iPhone X проигрывает Galaxy S8.

В частности, специалисты указали на то, что S8 имеет имеет дисплей диагональю 6,3 дюйма, а у iPhone X она составляет 5, 8 дюймов. Кроме того, новый гаджет Samsung, по их мнению, выигрывает у iPhone по качеству изображения.

Еще одним показателем, по которому IPhone X уступил Galaxy S8 стал объем оперативной памяти: у гаджета Apple он всего 2 Гб, а у смартфона Samsung — 4 Гб.

Ранее стало известно, что обладатели нового iPhone X столкнулись с рядом проблем. В частности, многие пользователи жаловались на бракованный экран, а также на проблемы с его активацией.