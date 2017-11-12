Власти Сирии призвали ООН прекратить «военные преступления» коалиции США

Москва, 12 ноября. Власти Сирии призвали ООН принять меры для прекращения «военных преступлений» коалиции США. Об этом сообщили в МИД арабской страны.

В заявлении министерства уточняется, что письма с таким требованием Дамаск направил в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН. В документе действия коалиции США в отношении «невинных гражданских» называют «чудовищными», а саму коалицию «незаконной».

«Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно принять меры чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии», — подчеркнули в МИД.

Ранее стало известно, что 11 сентября ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по деревне Дуэйжи в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами обстрела стали десять мирных граждан. Данные распространило агентство SANA.

В министерстве подтвердили случившееся, заявив, что Дамаск «категорически осуждает агрессию «международной коалиции» и военные преступления, которые они совершают в отношении гражданского населения Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка».

В МИД также подчеркнули, что действия коалиции направлены на создание препятствий для сирийской армии и ее союзников в борьбе с террористами ИГ1 (группировка запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.