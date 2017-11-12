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Власти Сирии призвали ООН прекратить «военные преступления» коалиции США
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    Власти Сирии призвали ООН прекратить «военные преступления» коалиции США

    17:29  12 Ноября 2017  /обновлено: 18:06  12 Ноября 2017
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    Власти Сирии призвали ООН прекратить «военные преступления» коалиции США

    Москва, 12 ноября. Власти Сирии призвали ООН принять меры для прекращения «военных преступлений» коалиции США. Об этом сообщили в МИД арабской страны.

    В заявлении министерства уточняется, что письма с таким требованием Дамаск направил в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН. В документе действия коалиции США в отношении «невинных гражданских» называют «чудовищными», а саму коалицию «незаконной». 

    «Правительство Сирии призывает СБ ООН немедленно принять меры чтобы предотвратить большие преступления в отношении сирийского народа и суверенитета Сирии», — подчеркнули в МИД.

    Ранее стало известно, что 11 сентября ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по деревне Дуэйжи  в провинции Дейр-эз-Зор, жертвами обстрела стали десять мирных граждан. Данные распространило агентство SANA.

    В министерстве подтвердили случившееся, заявив, что Дамаск «категорически осуждает агрессию «международной коалиции» и военные преступления, которые они совершают в отношении гражданского населения Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка».

    В МИД также подчеркнули, что действия коалиции направлены на создание препятствий для сирийской армии и ее союзников в борьбе с террористами ИГ1 (группировка запрещена в России по решению Верховного суда РФ).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #сша #сирия #оон #дамаск #коалиция
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