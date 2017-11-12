Медведев и Трамп сфотографировались в филиппинских рубашках на саммите АСЕАН в Маниле

Манила, 12 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент США Дональд Трамп приняли участие в церемонии фотографирования в рамках форума АСЕАН в Маниле, в рамках которой представителям государств предложили надеть традиционные филиппинские рубашки.

Напомним, саммит АСЕАН проходит в столице Филиппин Маниле с 12 по 14 ноября. В нем принимают участие главы и лидеры 20 государств. Среди них — президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также на саммите выступит генсек ООН Антониу Гуттереш.

Ранее сообщалось о том, что жители Манилы выступили с массовыми акциями протеста против приезда Дональда Трампа на Филиппины. Митинг прошел в воскресенье в первой половине дня, полицейским пришлось воспользоваться водометами, чтобы усмирить протестующих.