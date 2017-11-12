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Украина
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Политика
Медведев и Трамп сфотографировались в филиппинских рубашках на саммите АСЕАН в Маниле
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    Медведев и Трамп сфотографировались в филиппинских рубашках на саммите АСЕАН в Маниле

    17:33  12 Ноября 2017  /обновлено: 17:34  12 Ноября 2017
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    Медведев и Трамп сфотографировались в филиппинских рубашках на саммите АСЕАН в Маниле

    Манила, 12 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент США Дональд Трамп приняли участие в церемонии фотографирования в рамках форума АСЕАН в Маниле, в рамках которой представителям государств предложили надеть традиционные филиппинские рубашки.

    Напомним, саммит АСЕАН проходит в столице Филиппин Маниле с 12 по 14 ноября. В нем принимают участие главы и лидеры 20 государств. Среди них — президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также на саммите выступит генсек ООН Антониу Гуттереш.

    Ранее сообщалось о том, что жители Манилы выступили с массовыми акциями протеста против приезда Дональда Трампа на Филиппины. Митинг прошел в воскресенье в первой половине дня, полицейским пришлось воспользоваться водометами, чтобы усмирить протестующих.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #трамп #медведев #манила #асеан
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