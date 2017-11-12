«Поборы с хомячков и стрижка козликов»: россияне назвали цель митинга Навального в Смоленске
Смоленск, 12 ноября. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального в Смоленске стартовало у набережной возле Днепра. Россияне интересуются, какую «мудрость льет в молодые умы» блогер, подчеркивая, что на набережную пришли в основном школьники и студенты.
Набережную Днепра в Смоленске окружили сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на публичном мероприятии. Немногочисленность участников акции, большинство из которых несовершеннолетние, вызывает у россиян ироничную реакцию.
«Какую мудрость Алексей, льет в молодые умы? Этот вопрос не дает мне уснуть», — написал Евдокимчев.
«Он матом со сцены в толпу с несовершеннолетними? Это, как минимум, отвратительно», — заметил Вячеслав Макаров.
«Опять одни школьники», — подчеркнул Влад Порошин
Другие намекают на то, что «гастрольный тур» Навального по регионам страны — это хороший способ собрать деньги на путешествие для всей семьи. Пользователи считают эту идею отличной, однако напоминают, что у озвученных идей блогера нет никакого будущего.
«Сбор денег на летнее кругосветное путетешствие, а хорошо это Навальный придумал, написала Нателла.
«Поборы с хомячков и стрижка козликов с баранами на новогодний отпуск продолжается. Хотя, наверное, только слепоглухотупой не знает о запрете ЦИК на регистрацию уголовников», — напомнил Лоханов Сергей.