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Украина
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«Поборы с хомячков и стрижка козликов»: россияне назвали цель митинга Навального в Смоленске
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    «Поборы с хомячков и стрижка козликов»: россияне назвали цель митинга Навального в Смоленске

    17:43  12 Ноября 2017  /обновлено: 17:45  12 Ноября 2017
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    «Поборы с хомячков и стрижка козликов»: россияне назвали цель митинга Навального в Смоленске

    Смоленск, 12 ноября. Публичное мероприятие с участием блогера Алексея Навального в Смоленске стартовало у набережной возле Днепра. Россияне интересуются, какую «мудрость льет в молодые умы» блогер, подчеркивая, что на набережную пришли в основном школьники и студенты. 

    Набережную Днепра в Смоленске окружили сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность на публичном мероприятии. Немногочисленность участников акции, большинство из которых несовершеннолетние, вызывает у россиян ироничную реакцию. 

    «Какую мудрость Алексей, льет в молодые умы? Этот вопрос не дает мне уснуть», — написал Евдокимчев.

    «Он матом со сцены в толпу с несовершеннолетними? Это, как минимум, отвратительно», — заметил Вячеслав Макаров. 

    «Опять одни школьники», — подчеркнул Влад Порошин

    «Поборы с хомячков и стрижка козликов»: россияне назвали цель митинга Навального в Смоленске

    Другие намекают на то, что «гастрольный тур» Навального по регионам страны — это хороший способ собрать деньги на путешествие для всей семьи. Пользователи считают эту идею отличной, однако напоминают, что у озвученных идей блогера нет никакого будущего. 

    «Сбор денег на летнее кругосветное путетешствие, а хорошо это Навальный придумал, написала Нателла.

    «Поборы с хомячков и стрижка козликов с баранами на новогодний отпуск продолжается. Хотя, наверное, только слепоглухотупой не знает о запрете ЦИК на регистрацию уголовников», — напомнил Лоханов Сергей. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #навальный #смоленск
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