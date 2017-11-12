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Украина
Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают
Украина
Саакашвили превратит палаточный городок у Рады в лагерь «новых спартанцев»
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    Саакашвили превратит палаточный городок у Рады в лагерь «новых спартанцев»

    17:14  12 Ноября 2017
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    Саакашвили превратит палаточный городок у Рады в лагерь «новых спартанцев»

    Киев, 12 ноября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о планах со следующей недели расширить палаточный городок у стен Верховной рады в Киеве, превратив его в «тренировочный лагерь» для подготовки «новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ».

    О расширении городка и изменении его формата Саакашвили заявил на народном вече у Рады.»Я думаю, что формат этого лагеря должен поменяться, это должен быть тренировочный лагерь», — уточнил он. Кроме того, Саакашвили сообщил, что уже в понедельник или во вторник в городок «заедут дополнительно люди, которые будут обучаться методам мирной демократической борьбы».

    «Новые люди будут готовы управлять государством вместо нынешней власти»,  — подчеркнул он.

    В новом формате этот лагерь, по словам Саакашвили, будет работать «где-то месяц», чтобы подготовить «новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ».

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #украина #саакашвили #рада #протесты #лагерь #городок
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