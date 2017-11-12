Саакашвили превратит палаточный городок у Рады в лагерь «новых спартанцев»

Киев, 12 ноября. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил о планах со следующей недели расширить палаточный городок у стен Верховной рады в Киеве, превратив его в «тренировочный лагерь» для подготовки «новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ».

О расширении городка и изменении его формата Саакашвили заявил на народном вече у Рады.»Я думаю, что формат этого лагеря должен поменяться, это должен быть тренировочный лагерь», — уточнил он. Кроме того, Саакашвили сообщил, что уже в понедельник или во вторник в городок «заедут дополнительно люди, которые будут обучаться методам мирной демократической борьбы».

«Новые люди будут готовы управлять государством вместо нынешней власти», — подчеркнул он.

В новом формате этот лагерь, по словам Саакашвили, будет работать «где-то месяц», чтобы подготовить «новых спартанцев, которые должны мобилизовать народ».