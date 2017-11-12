Российские хоккеисты одержали победу над командой Чехии в Кубке Карьяла

Москва, 12 ноября. Сборная России по хоккею одержала победу над сборной Чехии со счетом 5:2 в заключительном матче финского этапа Евротура.

Три шайбы в ворота противника забросил российский форвард Михаил Григоренко (5-я, 12-я и 34-я минуты). Еще по одной — Кирилл Капризов (24) и Динар Хафизуллин (56). Среди чехов отличились Доминик Кубалик (31) и Якуб Клепиш. Клепишу удалось изменить счет на последних секундах матча (60-я минута), когда чешская сборная оказалась в большинстве после удаления российского защитника Трямкина.

Ранее российская сборная в рамках финского этапа Евротура обыграла команду Швеции (6:2) и уступила финнам (2:3), набрав таким образом шесть очков в матчах Кубка Карьяла.