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Украина
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Общество
Назван самый популярный автомобиль B-класса в России
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    Назван самый популярный автомобиль B-класса в России

    18:07  12 Ноября 2017
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    Назван самый популярный в России автомобиль В-класса

    Москва, 12 ноября. Группа аналитиков автомобильного рынка подсчитали, что за последние 9 месяцев в России было продано машин B-класса на 172 миллиардов рублей. Первую строчку самых популярных авто занял Kia Rio. 

    В пятерку самых популярных автомобилей в России за последние 9 месяцев вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Volswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Sandero. Южнокорейский концерн продал россиянам 73322 машины, его соперник по рынку реализовал 63374 машин.

    А немецкий производитель смог заинтересовать в покупке машины 32 260 автомобилистов. Известно, что всего автомобилей B-класса за обозначенный период было продано на 172 млрд рублей, что на 8,9% больше показателей 2016 года. 

    Назван самый популярный в России автомобиль В-класса

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #авто
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