Назван самый популярный автомобиль B-класса в России

Москва, 12 ноября. Группа аналитиков автомобильного рынка подсчитали, что за последние 9 месяцев в России было продано машин B-класса на 172 миллиардов рублей. Первую строчку самых популярных авто занял Kia Rio.

В пятерку самых популярных автомобилей в России за последние 9 месяцев вошли Kia Rio, Hyundai Solaris, Volswagen Polo, Skoda Rapid и Renault Sandero. Южнокорейский концерн продал россиянам 73322 машины, его соперник по рынку реализовал 63374 машин.

А немецкий производитель смог заинтересовать в покупке машины 32 260 автомобилистов. Известно, что всего автомобилей B-класса за обозначенный период было продано на 172 млрд рублей, что на 8,9% больше показателей 2016 года.