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Украина
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Навальный привез на митинг в Смоленске несколько сторонников из Москвы
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    Навальный привез на митинг в Смоленске несколько сторонников из Москвы

    16:52  12 Ноября 2017
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    Навальный привез на митинг в Смоленске несколько сторонников из Москвы

    Смоленск, 12 ноября. Немногочисленный митинг сторонников блогера Алексея Навального начался в Смоленске. Место проведения акции оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, которые следят за порядком на мероприятии. 

    По информации местных СМИ, вместе с Навальным в город приехали около 15 сторонников из российской столицы. 

    Согласно имеющимся данным, начало митинга было запланировано на 16.00, но к этому моменту сам блогер там не появился. Отмечается, что на митинг пришли в основном школьники. 

    Навальный привез на митинг в Смоленске несколько сторонников из Москвы

    В настоящее время задержаний участников акции зафиксировано не было.

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    Автор: Дана Балан
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    #навальный #смоленск
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