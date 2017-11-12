Навальный привез на митинг в Смоленске несколько сторонников из Москвы

Смоленск, 12 ноября. Немногочисленный митинг сторонников блогера Алексея Навального начался в Смоленске. Место проведения акции оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, которые следят за порядком на мероприятии.

По информации местных СМИ, вместе с Навальным в город приехали около 15 сторонников из российской столицы.

Согласно имеющимся данным, начало митинга было запланировано на 16.00, но к этому моменту сам блогер там не появился. Отмечается, что на митинг пришли в основном школьники.

В настоящее время задержаний участников акции зафиксировано не было.