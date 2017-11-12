Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»

Москва, 12 ноября. Московская полиция опубликовала официальное заявление с объяснением долгого выхода болельщиков со стадиона «Лужники» после товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

Как следует из сообщения на официальном сайте главка, на увеличение времени выхода со стадиона повлияли ремонтные работы на станции метро»Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что станция метро «Воробьёвы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

«Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе «Лужники» приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий», — заявили в пресс-службе ГУ МВД, подчеркнув, что необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун «Лужников» была продиктованы соображениями безопасности посетителей.

В полиции считают, что принятые меры позволили равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения платформ и несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка.

