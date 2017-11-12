Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»
Происшествия
Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»

    16:40  12 Ноября 2017
    57

    Московская полиция объяснила причину долгого выхода со стадиона «Лужники»

    Москва, 12 ноября. Московская полиция опубликовала официальное заявление с объяснением долгого выхода болельщиков со стадиона «Лужники» после товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

    Как следует из сообщения на официальном сайте главка, на увеличение времени выхода со стадиона повлияли ремонтные работы на станции метро»Спортивная» и закрытие в связи с этим ближайшего к спорткомплексу вестибюля. 

    Кроме того, в ведомстве напомнили, что станция метро «Воробьёвы горы» не работала на вход, так как по пути к ней расположен находящийся на реконструкции бассейн.

    «Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами футбольного матча на стадионе «Лужники» приняли все необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан и не допустили чрезвычайных происшествий», — заявили в пресс-службе ГУ МВД, подчеркнув, что необходимость поэтапного освобождения зрителями трибун «Лужников» была продиктованы соображениями безопасности посетителей.

    В полиции считают, что принятые меры позволили равномерно распределить нагрузку на близлежащие остановки общественного транспорта, не допустить переполнения платформ и несчастных случаев, а также грубых нарушений общественного порядка.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выход #москва #мвд #лужники #давка #трибуны #олельщики
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        901
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        902
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        4599
        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        Трамп обозвал «дураками» противников налаживания отношений между США и РФ

        8:04   12 Ноября 2017
        1460