Пушков объяснил, почему администрация США сорвала переговоры Путина и Трампа

Москва, 12 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о срыве полноформатных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По мнению российского сенатора, «администрация США сорвала переговоры, потому что не хотела, чтобы они состоялись».

«В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись», — написал парламентарий в своем микроблоге Twitter.

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон хотел согласовать полноформатную встречу президентов России и США, однако предложил время и место встречи, которые были удобны лишь американской стороне.

Владимир Путин. Биография