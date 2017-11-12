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Политика
Пушков объяснил, почему администрация США сорвала переговоры Путина и Трампа
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    Пушков объяснил, почему администрация США сорвала переговоры Путина и Трампа

    16:39  12 Ноября 2017
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    Пушков объяснил, почему администрация США сорвала переговоры Путина и Трампа

    Москва, 12 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новость о срыве полноформатных переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. 

    По мнению российского сенатора, «администрация США сорвала переговоры, потому что не хотела, чтобы они состоялись». 

    «В дипломатии жесткие условия проведения встречи означают готовность к ее срыву. Администрация США сорвала переговоры, ибо не хотела, чтобы они состоялись», — написал парламентарий в своем микроблоге Twitter.

    Пушков объяснил, почему администрация США сорвала переговоры Путина и Трампа

    Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон хотел согласовать полноформатную встречу президентов России и США, однако предложил время и место встречи, которые были удобны лишь американской стороне. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #сша #трамп #пушков
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