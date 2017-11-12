Руины древней крепости обнаружили на дне озера Ван в Турции

Анкара, 12 ноября. Руины крепости, построенной около трех тысяч лет назад, нашли на дне турецкого озера Ван на глубине порядка 10 метров.

Предположительно, замок был возведен во времена царства Урарту. Еще до середины 19 века на руинах жили люди, но затем уровень воды в озере Ван поднялся. Исследование проводили ученые из Университета «100-летия» провинции Ван при поддержке администрации провинции Битлис.

По словам ученых, они не надеялись что-либо обнаружить на дне озера, сообщает местная газета Sabah. Обнаруженная крепость полностью затоплена, сейчас видна только часть стен высотой порядка трех-четырех метров.

Государство Урарту существовало в 8-6 веках до нашей эры на территории Армянского нагорья. Вплоть до 20 века оно оставалось «забытым царством». По мнению археологов, раскопки в том месте, где раньше располагалось Урарту, находятся на начальном этапе.