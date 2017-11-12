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Украина
Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают
Украина
«Бойцы не опохмелились»: украинцы высмеяли марш сторонников Саакашвили в Киеве
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    «Бойцы не опохмелились»: украинцы высмеяли марш сторонников Саакашвили в Киеве

    16:51  12 Ноября 2017  /обновлено: 16:52  12 Ноября 2017
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    "Семки доставать?": украинцы отреагировали на "марш миллионов" в Киеве

    Киев, 12 ноября. В столице Украины на Михайловской площади стартовал анонсируемый ранее грузино-украинским политиком Михаилом Саакашвили «марш миллионов», его сторонники требуют принять закон об импичменте Петра Порошенко. Украинцы высмеяли численность публичного мероприятия, отметив, что революцию по воскресеньям не устраивают — «бойцы не опохмелились».  

    В Киеве начался «марш миллионов», в котором приняли участие не более 400 человек. Количество активистов рассмешило украинцев, поскольку это доказывает, что у экс-губернатора Одесской области нет никакой политической силы и поддержки среди населения. 

    «В Киеве сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко. Пока им удалось добиться только снега в ноябре», — отмечает один из пользователей в Twitter.

    «Киевляне, посмотрите сколько собралось людей! Это те люди, которые не позволят барыгам себя обманывать!Люди, которые требуют импичмент барыге!» — пишут в соцсетях.

    «А кто нибудь в курсе, встала у Саакашвили сегодня Украина или не встала? Рекламировали мега-марш вроде. А тишина в эфире полная. Волнуюсь», — иронизирует Ластик. 

    «Потрясающий марш. Сначала Михо марширует, потом Саакашвили», — отметил Декодер

    "Семки доставать?": украинцы отреагировали на "марш миллионов" в Киеве

    Многие акцентируют внимание на том, что единственным требованием Михаила Саакашвили к действующему правительству должно было быть требование об импичменте Петра Порошенко. В таком случае он бы смог получить реальную поддержку украинцев.

    «100 человек собралось-то? Это вся Украина?» — спрашивает Александр Матросов

    «Импичмент Порошенко должен быть первым требованием, тогда бы народ весь вышел, а не ваши «требования суда, отмена неприкосновенности», — написал Иван Петренко. 

    Контингент сторонников бывшего президента Грузии не внушил особого доверия украинцам. Они полагают, что на митинг вышли маргинальные личности, точнее, страдающие от алкогольной зависимости люди. 

    «Алкоголикам все равно. Грузины, не стесняйтесь, говорите по-грузински, нам все равно», — предложила Лера Ларченко

    «Только горе-революционер назначает перевороты в воскресенье. После вечера пятницы и субботы? Бойцы еще даже не очнулись, не похмелились», — написал Геноссе

    Некоторые ждут, что марш миллионов станет очередным политическим шоу.

    «Семки доставать? Или опять все закончится, не начавшись?» — спрашивает Светлана. 

    "Семки доставать?": украинцы отреагировали на "марш миллионов" в Киеве

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #украина #саакашвили
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